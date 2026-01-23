Vereinigte Staaten

Der UNO-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk (Eric Dubost/ZUMA Press Wire/dpa)

Er sei bestürzt über die inzwischen alltägliche Misshandlung und Herabwürdigung von Migranten und Flüchtlingen, erklärte Türk. Es dürfe nicht sein, dass durch ICE-Einsätze Familien auseinandergerissen würden. Türk beklagte, Menschen würden oft allein wegen der bloßen Vermutung festgenommen, dass sie Migranten ohne gültige Papiere seien. Wer es wage, die Razzien zu kritisieren oder friedlich dagegen zu protestieren, werde diffamiert und bedroht.

Gestern hatte die Festnahme eines Fünfjährigen bei einer Razzia in der Stadt Minneapolis für Empörung in den USA gesorgt. Proteste gegen die Einwanderungspolizei hatten zudem die tödlichen Schüsse auf eine unbewaffnete Frau in der Stadt gesorgt.

