Das Hauptquartier der Vereinten Nationen am East River in New York. (picture alliance / dpa - Chris Melzer)

Von Januar 2025 bis Ende 2026 werden die fünf Länder in dem Gremium der Vereinten Nationen in New York vertreten sein. Im Austausch mit den neuen Mitgliedern scheiden dann Ecuador, Japan, Malta, Mosambik und die Schweiz aus.

Deutschland saß bislang fünfmal im UNO-Sicherheitsrat und strebt 2027/2028 eine erneute Bewerbung an.

Diese Nachricht wurde am 06.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.