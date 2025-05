Nahost-Krieg

Lastwagen mit Hilfsgütern am Grenzübergang Rafah (Archivbild). (Mohammed Arafat/AP/dpa)

Das humanitäre UNO-Team in dem Palästinensergebiet erklärte, das Vorhaben verstoße gegen grundlegende humanitäre Prinzipien. Israel wolle Hilfsgüter über israelische Ausgabestellen unter Bedingungen verteilen, die das Militär festlege. Diese Strategie könne für die Menschen und auch die Helfer lebensbedrohlich sein, weil sie die Zivilbevölkerung in militarisierte Zonen treibe, um Rationen zu erhalten.

Israel blockiert seit Anfang März alle Hilfsgüterlieferungen in den Gazastreifen und will damit nach eigenen Angaben den Druck auf die militant-islamistische Hamas verstärken, damit diese die verbliebenen israelischen Geiseln freilässt. Gestern hatten Medien übereinstimmend berichtet, dass Israel wieder Hilfen zulassen will. Allerdings sollten diese über die UNO und andere Organisationen direkt an Zivilisten geliefert werden, um die Güter dem Zugriff der Hamas zu entziehen.

Die israelische Armee bestätigte unterdessen die Einberufung mehrerer zehntausend Reservisten für eine Ausweitung des Einsatzes im Gazastreifen.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.