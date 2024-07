Krieg im Nahen Osten

Die Hilfsrationen für den Gazastreifen werden verkleinert. (Archivbild) (dpa / John Minchillo)

Die UNO-Organisation teilte mit, auf diese Weise werde versucht, die Versorgung auf mehr Menschen in dem Kriegsgebiet aufzuteilen. Allerdings seien die Lebensmittelvorräte sehr begrenzt und würden auch nur schleppend nachgefüllt. Dies betreffe vor allem die Mitte und den Süden des Gazastreifens, teilte das Welternährungsprogramm mit.

Die Weltgesundheitsorganisation kündigte an, mehr als eine Million Dosen Polio-Impfstoff in den Gazastreifen zu schicken. Sie sollen in den kommenden Wochen verabreicht werden, um eine Ansteckung von Kindern zu verhindern. Zuletzt waren in Abwasserproben aus dem Gazastreifen Polio-Viren gefunden worden.

Diese Nachricht wurde am 26.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.