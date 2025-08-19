Nahost-Krieg

Zelte von geflüchteten Palästinensern im Gazastreifen. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Naaman Omar)

Das UNO-Büro für humanitäre Angelegenheiten erklärte, seit bereits rund fünf Monaten stoppe Israel solche Lieferungen. Die Zelte würden aber dringend benötigt, da in dem Zeitraum mehr als 700.000 Menschen im Gazastreifen teils mehrfach vertrieben worden seien. Das Büro äußerte die Vermutung, dass die israelische Armee die Zelte als sogenannte "Dual-Use"-Güter einstufe, die sowohl für zivile als auch für militärische Zwecke genutzt werden können.

Die UNO befürchtet, dass wegen der beschlossenen Ausweitung des israelischen Armeeeinsatzes auf Gaza-Stadt und mehrere Flüchtlingslager im Zentrum des Palästinensergebiets noch mehr Menschen auf der Flucht sein werden.

Diese Nachricht wurde am 19.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.