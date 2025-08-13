UNO-Generalsekretär Antonio Guterres (picture alliance / Kyodo)

In einem internen Brief an den israelischen UNO-Botschafter Danon spricht Generalsekretär Guterres von "glaubwürdigen Informationen". Demnach geht es um Vorfällen in mehreren Gefängnissen, einem Haftzentrum und einer Militärbasis. Guterres forderte die israelische Regierung auf, für ein Ende der Taten zu sorgen sowie die Vorwürfe zu untersuchen. Er bemängelte zudem, dass UNO-Beobachtern der Zugang zu Gebäuden verweigert worden sei. Details sollen demnächst im jährlichen UNO-Bericht zu sexualisierter Gewalt veröffentlicht werden.

Danon veröffentlichte den Brief auf X und wies die Vorwürfe zurück. Er schrieb, Guterres habe sich erneut auf unbegründete Anschuldigungen gestützt, die auf tendenziösen Veröffentlichungen basierten. Die UNO solle sich auf die Kriegsverbrechen der Hamas konzentrieren, forderte Danon.

