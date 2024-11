Palästinenser-Hilfswerk

Ein israelisches Militärfahrzeug im Flüchtlingslager Nur Schams (Archivbild). (Majdi Mohammed / AP / dpa / Majdi Mohammed)

Bulldozer hätten das Gebäude im Flüchtlingslager Nur Schams zum Teil abgerissen, berichtete die palästinensische Nachrichtenagentur. Israels Militär wies diese Darstellung zurück. Ursache für die Beschädigung war demnach eine Explosion, ausgelöst durch einen von Extremisten in der Nähe platzierten Sprengsatz. Soldaten hatten zuvor erneut eine Razzia in dem Lager durchgeführt.

Das israelische Parlament hatte in dieser Woche ein Gesetz verabschiedet, durch das die Arbeit der UNRWA in Israel und den Palästinensischen Gebieten praktisch verboten würde. Die Regierung Netanjau wirft dem UNO-Hilfswerk vor, Extremisten zu beschäftigen. UNRWA bestreitet dies. Das Gesetz soll in drei Monaten in Kraft treten.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.