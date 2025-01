Naher Osten

Das Logo des Palästinenserhilfswerks der UNO, UNRWA (IMAGO / UPI Photo / IMAGO / DEBBIE HILL)

Untersagt wird der Organisation demnach, eine Vertretung auf israelischem Territorium zu betreiben und Dienstleistungen anzubieten. Israelische Behörden dürfen zudem keinen Kontakt mit der UNRWA oder dessen Repräsentanten mehr haben. Israel wirft der Organisation vor, von der islamistischen Hamas unterwandert zu sein.

Vor dem Hintergrund der anstehenden Ausweisung des Hilfswerks will Norwegen die Organisation mit 275 Millionen Kronen - umgerechnet mehr als 23 Millionen Euro - unterstützen. Der Gazastreifen liege in Trümmern und die Arbeit der UNRWA sei nötiger denn je, erklärte der norwegische Außenminister Eide in Oslo. Das Geld soll den sechs Millionen palästinensischen Flüchtlingen im Libanon, in Syrien und in Jordanien zugute kommen, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 30.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.