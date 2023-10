Der Deutsche Journalisten-Verband mahnt angesichts der überwältigenden Flut an Desinformation und Propaganda in diesen Stunden zu besonders sorgfältiger Prüfung von Quellen und Informationen. Es sei die Pflicht von Journalistinnen und Journalisten, trotzdem einen kühlen Kopf zu bewahren und keine Kriegspropaganda zu verbreiten, so DJV-Chef Frank Überall . Anlass seiner Mahnung war gestern die unklare Lage nach einer Explosion auf dem Gelände des Ahli Arab-Krankenhauses in Gaza-Stadt mit angeblich hunderten Toten und Verletzen.Die Deutschlandfunk-Nachrichten fühlen sich hier angesprochen. Denn wir blicken auf die Berichterstattung unmittelbar nach dem Geschehen selbstkritisch zurück. Unsere Meldungen im Hörfunk, im Netz und auf der Deutschlandfunk-Nachrichtenapp haben zwar unseren Standards entsprochen - doch ein Post bei „X“, dem früheren Twitter, leider nicht.Und darum geht es genau: Am Dienstag erreichten unsere Redaktion ab 19:15 Uhr die ersten Eilmeldungen von internationalen Nachrichtenagenturen. Sie berichteten in mehreren Sprachen über eine Explosion in einem Krankenhaus in Gaza mit vielen Opfern. Rasch stieg der Takt dieser Berichte, in denen zunächst die Hamas-geführte Verwaltung des Gazastreifens zitiert wurde, die von einem israelischen Angriff sprach.Dann kamen andere Quellen für diese Version hinzu sowie vielfältige Schuldzuweisungen, überwiegend von Seiten arabischer Länder. Später gab es erst Berichte israelischer Medien und dann offizielle Armeeaussagen. Sie deuteten in eine andere Richtung, nämlich in die eines fehlgeschlagenen Angriffs auf Israel. Als Urheberin wurde zunächst die Hamas genannt, dann die Terrororganisation Islamischer Dschihad.