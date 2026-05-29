Diskussion

Bundespolizei im Hauptbahnhof Hannover (Archivbild). (picture alliance / dpa / Moritz Frankenberg)

Der SPD-Politiker sagte im ZDF, er nehme diese Wahrnehmung ernst. Bei der Polizei habe es in den vergangenen Jahren einen erheblichen Zuwachs gegeben. Es sei wichtig, dass die Beamten und Beamtinnen auch sichtbar seien. Zudem sollten beispielsweise Kameras und Waffenverbotszonen helfen, die Kriminalität zu reduzieren. Wichtig sei aber auch zu schauen, wer sich an den Plätzen aufhalte, die als unsicher empfunden werden. Wer arbeiten könnte, sollte Perspektiven bekommen, sagte Lies. Menschen, die nicht in der Lage seien, ein geregeltes Leben zu führen, bräuchten entsprechende Anlaufpunkte.

Wie die Deutsche Presse-Agentur schreibt, fühlen sich in der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover viele Menschen vor allem abends und nachts nicht sicher. Ein Grund sei die Präsenz von Drogenabhängigen im öffentlichen Raum. Auch in vielen weiteren deutschen Großstädten sind offener Drogenkonsum, Vermüllung und Bettelei ein Problem.

Diese Nachricht wurde am 29.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.