Finanzwissenschaftler

"Unter den reichsten Ländern dürften die Deutschen wohl das risikoscheueste Volk der Erde sein"

Der Finanzökonom Christian Klein hat den Umgang der Deutschen mit ihrem Geld kritisiert. Unter den reichsten Ländern dürften die Deutschen wohl das risikoscheueste Volk der Erde sein, wenn es um Sparen gehe, sagte der Professor von der Uni Kassel der ARD.