Flughafen München

Nach Angaben der Bundespolizei hatten mehrere Menschen - wie es hieß - "verdächtige Wahrnehmungen" gemeldet. Ob es sich dabei um vermutete Drohnensichtungen gehandelt habe, ließ ein Sprecher offen. Laut der Ankunftsanzeige auf der Webseite des Flughafens wurden zwei Flugzeuge in dieser Zeit umgeleitet.
Anfang Oktober war der Flugverkehr an zwei aufeinanderfolgenden Abenden nach Drohnensichtungen zeitweise eingestellt worden. Knapp 10.000 Reisende waren betroffen.
Diese Nachricht wurde am 19.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.