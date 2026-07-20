Chalil al-Hayya ist neuer Chef der Hamas. (AFP / EMMANUEL DUNAND)

Al-Hayya sei bei einer internen Wahl zum Nachfolger des 2024 getöteten Hamas-Chefs Sinwar bestimmt worden, teilte die islamistische Palästinenserorganisation mit. Der als gemäßigt geltende Al-Hayya war zuletzt als Verhandler in den indirekten Gesprächen mit Israel aufgetreten, bei denen es unter anderem um eine Waffenruhe im Gaza-Krieg ging.

Der 66-Jährige unterhält nach Angaben aus Hamas-Kreisen gute Beziehungen zur libanesischen Hisbollah- Miliz, zu Katar, Ägypten, Algerien und zum Iran. Er gilt als pragmatisch und konservativ.

Diese Nachricht wurde am 20.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.