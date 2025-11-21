Die Nachrichtenagentur Reuters beruft sich bei ihrer Meldung auf vier mit der Angelegenheit vertraute Personen. Über Inhalte der Schlusserklärung wurde nichts bekannt.
Die USA hatten ihre Teilnahme an der G20-Konferenz in Südafrika abgesagt. Präsident Trump führte als Grund an, die südafrikanische Regierung verfolge weiße Bürger. Für diese Behauptung gibt es - auch nach Einschätzung der Bundesregierung - keinen Beleg. Zugleich warnte Trump die anderen Staaten davor, ohne die USA eine Schlusserklärung zu entwerfen.
Bundeskanzler Merz reist am Abend nach Johannesburg ab. Das G20-Gipfeltreffen in Südafrika ist für dieses Wochenende geplant.
Diese Nachricht wurde am 21.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.