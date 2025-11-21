Medienbericht
Unterhändler des G20-Gipfeltreffens in Südafrika bereiten Schlusserklärung ohne USA vor

Für das bevorstehende Gipfeltreffen der G20-Staaten haben die Unterhändler einem Medienbericht zufolge die Schlusserklärung ohne die USA vorbereitet.

    Ein Poster der G20 mit dem Motto "Solidarity, Equality and Sustainability" in Johannesburg
    Südafrika hat für die Zeit seines G20-Vorsitzes das Motto "Solidarität, Gleichheit, Nachhaltigkeit" gewählt. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Jerome Delay)
    Die Nachrichtenagentur Reuters beruft sich bei ihrer Meldung auf vier mit der Angelegenheit vertraute Personen. Über Inhalte der Schlusserklärung wurde nichts bekannt.
    Die USA hatten ihre Teilnahme an der G20-Konferenz in Südafrika abgesagt. Präsident Trump führte als Grund an, die südafrikanische Regierung verfolge weiße Bürger. Für diese Behauptung gibt es - auch nach Einschätzung der Bundesregierung - keinen Beleg. Zugleich warnte Trump die anderen Staaten davor, ohne die USA eine Schlusserklärung zu entwerfen.
    Bundeskanzler Merz reist am Abend nach Johannesburg ab. Das G20-Gipfeltreffen in Südafrika ist für dieses Wochenende geplant.
    Diese Nachricht wurde am 21.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.