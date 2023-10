Greg Fergus wurde vom kanadischen Unterhaus zum neuen Vorsitzenden gewählt. (AP / Sean Kilpatrick)

Er löst seinen Vorgänger Rota ab, der nach der Kritik an seiner Würdigung eines ehemaligen Soldaten der Waffen-SS zurückgetreten war. Der Liberale Fergus ist der erste schwarze Politiker in diesem Amt. Er appellierter an die Abgeordneten, einander mit Respekt zu behandeln.

Der bisherige kanadische Parlamentspräsident hatte am Freitag beim Besuch des ukrainischen Präsidenten Selenskyj einen 98-jährigen Immigranten als "ukrainisch-kanadischen Kriegsveteran" geehrt. Der Mann hatte jedoch während des Zweiten Weltkriegs auch in einer Einheit der Waffen-SS gedient. Im Anschluss erklärte Rota, er habe die Informationen erst im Nachhinein erhalten und bedaure die Einladung. Insbesondere die jüdische Gemeinschaft bitte er um Entschuldigung.

Diese Nachricht wurde am 04.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.