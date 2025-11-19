Finanzwirtschaft

"Stablecoins sind ein relevantes Thema." (IMAGO/Depositphotos/Skorzewiak via imago-images.de)

Was sind Stablecoins?

Stablecoins sind digitales Geld, genau genommen eine spezielle Form der Kryptowährung. Anders als bei Bitcoin oder Ethereum, deren Werte kurzfristig sehr hoch steigen oder fallen können, halten Stablecoins ihren Preis weitgehend stabil. Das geschieht unter anderem durch die Bindung an traditionelle Währungen wie Dollar oder eben Euro. Aktuell haben Stablecoins, was so viel heißt wie "stabile Münzen" laut Seiter global bereits ein Volumen von 300 Milliarden US-Dollar.

Bankenzusammenschluss arbeitet ebenfalls an Euro-Stablecoin für nächstes Jahr

Berger (CDU): "Wir brauchen Unternehmen, die Ideen haben, um der technischen Dominanz der Amerikaner die Stirn zu bieten"

Der CDU-Europapolitiker Stefan Berger betonte, man brauche Menschen, die sich in dieses Feld hineinbegäben, und man brauche Unternehmen, die Ideen hätten, um der technischen Dominanz der Amerikaner die Stirn zu bieten. Eine weitere Regulierung des Marktes hält er derzeit nicht für nötig. Die Organisation "Finanzwende" indes schon. Es brauche Mechanismen, die sicherstellten, dass kein Verbraucherschutz unterwandert und die Finanzstabilität weiterhin geschützt werde.

"Finanzwende" warnt vor Bedeutung des Stablecoins im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorfinanzierung

Finanzwende warnt zudem vor der Rolle von Stablecoins für kriminelle Aktivitäten wie Geldwäsche oder Terrorfinanzierung. Demnach sind Stablecoins seit 2022 das Mittel der Wahl, wenn es um illegale Transaktionen im Kryptobereich geht. Zuvor seien das noch vorwiegend Bitcoins gewesen.

