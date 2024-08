Der Deutsche-Bahn-Tower in Berlin (picture-alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Konzernchef Lutz sagte nach einem Gespräch mit Vertretern der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, das Unternehmen werde weder am Kunden noch an der Sicherheit sparen. Personalvorstand Seiler erklärte, es bestehe ein anhaltend hoher Bedarf vor allem an Lokführern, Instandhalterinnen und Servicekräften. Im Zuge von Digitalisierung, Automatisierung und dem Einsatz Künstlicher Intelligenz werde mittel- bis langfristig aber auch der operative Bereich personell schrumpfen.

EVG-Chef Burkert sprach im Anschluss von einem wichtigen Signal an die Belegschaft.

Zur Halbjahresbilanz hatte die Bahn angekündigt, in den kommenden fünf Jahren rund 30.000 Stellen abbauen zu müssen.

Diese Nachricht wurde am 23.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.