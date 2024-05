Die Autoindustrie ist nach wie vor einer der wichtigsten Industriezweige in Deutschland - hier die Produktion bei BMW in München (Archivbild vom Dezember 2023). (Imago)

Nach einer Umfrage des Münchner ifo-Instituts gab es im April in fast 40 Prozent der Industriebetriebe einen Auftragsmangel. Im Januar lag der Anteil noch bei knapp 37 Prozent. Auch in anderen Branchen wie dem Dienstleistungssektor sehe es nicht viel besser aus. Besonders betroffen sind Unternehmen mit einem hohen Energieverbrauch. Bei den Papierherstellern sei das Neugeschäft um fast 54 Prozent zurückgegangen, in der chemischen Industrie um fast 47 Prozent.

Im ersten Quartal wuchs die deutsche Wirtschaft um 0,2 Prozent; für das gesamte Jahr geht die Bundesregierung jetzt von 0,3 Prozent Wachstum aus. Das wäre die niedrigste Wachstumsrate aller großen Industrienationen.

