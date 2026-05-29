SpaceX-Konkurrenz
Unternehmen von Amazon-Gründer Bezos: Blue-Origin-Rakete explodiert vor dem Start

Eine Rakete des Raumfahrtunternehmens Blue Origin von Amazon-Gründer Bezos ist vor dem geplanten Start explodiert.

    Cape Canaveral: Die New-Glenn-Rakete von Blue Origin hebt vom Launch Complex 36 der Cape Canaveral Space Force Station in Florida ab.
    Mission geglückt: Start einer New Glenn-Rakete (hier Archivaufnahmen) (John Raoux / AP / dpa / John Raoux)
    Bei einem Routinetest der unbemannten Rakete auf dem Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida sei es zu Unregelmäßigkeiten gekommen, teilte Blue Origin mit. Es gebe keine Verletzten oder Vermissten. Nasa-Chef Isaacman erklärte, man werde das Unternehmen bei der Suche nach der Explosionsursache unterstützen. Bei dem Test sollten die Triebwerke gezündet werden, die Rakete aber am Boden bleiben. Der Start sollte in den kommenden Tagen stattfinden.
    Mit der Rakete "New Glenn" will Blue Origin dem Unternehmen SpaceX von Tech-Milliardär Musk Konkurrenz machen, das aktuell die kommerzielle Raumfahrt dominiert.
    Diese Nachricht wurde am 29.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.