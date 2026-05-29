SpaceX-Konkurrenz

Mission geglückt: Start einer New Glenn-Rakete (hier Archivaufnahmen) (John Raoux / AP / dpa / John Raoux)

Bei einem Routinetest der unbemannten Rakete auf dem Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida sei es zu Unregelmäßigkeiten gekommen, teilte Blue Origin mit. Es gebe keine Verletzten oder Vermissten. Nasa-Chef Isaacman erklärte, man werde das Unternehmen bei der Suche nach der Explosionsursache unterstützen. Bei dem Test sollten die Triebwerke gezündet werden, die Rakete aber am Boden bleiben. Der Start sollte in den kommenden Tagen stattfinden.

Mit der Rakete "New Glenn" will Blue Origin dem Unternehmen SpaceX von Tech-Milliardär Musk Konkurrenz machen, das aktuell die kommerzielle Raumfahrt dominiert.

Diese Nachricht wurde am 29.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.