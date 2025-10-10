PKW-Produktion: Arbeiter montieren Autos. (picture alliance / dpa / Ulrich Baumgarten)

Einer Umfrage der Unternehmensberatung EY zufolge geben weltweit 77 Prozent der Firmenchefs an, dass höhere Zölle die finanzielle Leistung deutlich schwächen werden. In den USA sagen dies 92 Prozent der Befragten. In Deutschland sind es 76, in China 68 Prozent.

Für die Erhebung befragte EY im August weltweit 1.200 Geschäftsführer oder Vorstandsvorsitzende, darunter 100 in Deutschland.

Als Reaktion setzen viele auf eine Lokalisierung ihrer Aktivitäten, also etwa die Verlagerung der Produktion in Länder, in denen die Waren verkauft werden. Weltweit gaben 74 Prozent der Unternehmen an, in den jeweiligen Absatzmärkten stärker zu investieren und dort eigene Produktions- und Vertriebskapazitäten aufzubauen.

