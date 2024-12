Aachener Karlspreis

Die Karlspreis-Medaille (Federico Gambarini / dpa / Federico Gambarini)

Das kündigten der Aachener Unternehmer Eckhard Schulz und seine Ehefrau Stephanie Schäfer-Schulz in Interviews mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" und der "Süddeutschen Zeitung" an. Das Ehepaar will mit dem Geld pro-europäische Projekte fördern. Auch wolle man ein Zeichen gegen erstarkende rechtsradikale Grupierungen setzen, die die EU und den Euro zerstören wollten, sagte der 80-jährige, der in der Daten- und Systemtechnikbranche tätig ist.

Der Internationale Karlspreis zu Aachen gilt als die älteste und wichtigste Auszeichnung für Verdienste um Völkerverständigung und Zusammenarbeit in Europa.

