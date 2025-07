Brief an Belegschaft

Wolfgang Grupp (Bernd Weißbrod / dpa / Bernd Weißbrod)

In einem Brief an seine ehemaligen Mitarbeiter schrieb der 84-Jährige, er habe sich zuletzt gefragt, ob er überhaupt noch gebraucht werde. Auch deshalb habe er versucht, sein Leben zu beenden. Er bedaure die Entscheidung und würde sie gerne ungeschehen machen. Grupp appellierte an alle Menschen, die unter Depressionen leiden, sich professionelle Hilfe zu suchen und sich in Behandlung zu begeben.

Anfang vergangener Woche war lediglich bekanntgeworden, dass sich Grupp in einem Krankenhaus befindet.

Anmerkung der Redaktion:

Wir berichten nur in Ausnahmefällen über das Thema Suizid, um keinen Anreiz für Nachahmung zu geben. Wenn Sie selbst depressiv sind, wenn sie Suizid-Gedanken haben, dann kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge im Internet oder über die kostenlose Hotlines 0800/111 0 111 oder 0800/111 0 222 oder 116 123.

