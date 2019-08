Doch damit können die Lücken kaum geschlossen werden. Unterrichtsausfall, schlechtere Unterrichtsqualität, überforderte Lehrkräfte, so beschreibt die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft die Folgen des Problems. In Berlin etwa hat nur ein Drittel der neuen Kräfte ein Lehramtsstudium absolviert. Alle anderen sind Quereinsteiger oder "LovLs" – Lehrer ohne volle Lehrbefähigung.

In Campus & Karriere gehen wir diesen Fragen nach: Warum bekommen die Länder den Lehrermangel nicht in den Griff? Wie gut können Quereinsteiger Schüler überhaupt unterrichten? Droht zum neuen Schuljahr in Deutschland der Bildungsnotstand?

Es diskutieren:

Susanne Lin-Klitzing , Vorsitzende des Deutschen Philologenverbandes

, Vorsitzende des Deutschen Philologenverbandes Johanna Huber , Quereinsteigerin an einer Berliner Sekundarschule

, Quereinsteigerin an einer Berliner Sekundarschule Luisa Regel , Landesschülerausschuss Berlin

, Landesschülerausschuss Berlin Dirk Zorn , Bildungsexperte bei der Bertelsmann Stiftung

, Bildungsexperte bei der Bertelsmann Stiftung Stefanie Remlinger, stellv. Vorsitzende des Bildungsausschusses im Berliner Abgeordnetenhaus

