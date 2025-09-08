Internet im Nahen Osten gestört

Das bestätigten der US-Konzern Microsoft sowie die Organisation Netblocks, die potenzielle Einschränkungen des Internets beobachtet. Den Angaben nach fielen in der Nähe von Dschidda in Saudi-Arabien zwei Kabelsysteme aus. Die Internetverbindungen in mehreren Ländern seien beeinträchtigt, darunter Indien und Pakistan.
Die Kabel verbinden Südostasien, den Nahen Osten und Teile Europas. Die Behörden in Kuwait erklärten, dass ein weiteres Kabel im Roten Meer durchtrennt worden sei. Deshalb gebe es Störungen im Internet des Emirats am Persischen Golf.
Die Hintergründe sind noch unklar.
Diese Nachricht wurde am 08.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.