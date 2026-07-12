Gruppenfoto der Koalition der Willigen (Archiv) (AFP / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE)

Die sogenannte Koalition der Willigen will darüber sprechen, wie die Waffenproduktion in der Ukraine und die Raketenabwehr gestärkt werden können. Auch soll es um Sicherheitsgarantien und gemeinsame Manöver gehen. In der Runde sind mehr als 35 Länder zusammengeschlossen. Für Deutschland wird Bundeskanzler Merz teilnehmen.

Bei gegenseitigen Angriffen Russlands und der Ukraine hatte es zuletzt wieder mehrere Tote gegeben. Nach russischen Angaben kamen bei einem ukrainischen Angriff auf die besetzte Stadt Enerhodar sieben Menschen ums Leben. Eine weitere Person sei im Gebiet Samara getötet worden. Die ukrainischen Behörden sprachen von vier Todesopfern nach russischen Angriffen.

Diese Nachricht wurde am 13.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.