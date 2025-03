Selenskyj und Macron (Archivbild). (AP / Thibault Camus)

Wie der Élysée-Palast mitteilte, soll es bei den Beratungen der sogenannten Koalition der Willigen um Sicherheitsgarantien für den Fall einer Waffenruhe zwischen Kiew und Moskau gehen. An dem Treffen nimmt auch der ukrainische Präsident Selenskyj teil, der sich bereits gestern mit Frankreichs Präsident Macron beriet. Macron forderte Russland auf, einer 30-tägigen Waffenruhe im Ukraine-Krieg ohne Vorbedingungen zuzustimmen. Zudem kündigte er neue Militärhilfen in Höhe von zwei Milliarden Euro für die Ukraine an.

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Europaparlaments, Strack-Zimmermann, sagte im Deutschlandfunk, es führe kein Weg für Europa daran vorbei, die Ukraine vollumfänglich zu unterstützen. Es liege in seinem ureigensten Interesse, dem Angreifer Russland Einhalt zu gebieten. Deutschland müsse dabei eine führende Rolle einnehmen, forderte die FDP-Politikerin.

