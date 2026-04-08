Österreich

Roland Weißmann (Archivbild) (Imago/Alex Halada)

Mit Blick auf die hohen Anforderungen an die Führungskräfte des Unternehmens werde sein Dienstverhältnis dennoch beendet, teilte der öffentlich-rechtliche Sender mit. Weißmanns Anwalt kritisierte diesen Schritt. Aussagen des ORF über angebliche Verstöße gegen ethische Standards seien ein durchschaubarer Versuch, trotz klarer Entlastung ein Fehlverhalten zu konstruieren.

Anfang März hatte Weißmann nach Bekanntwerden der Vorwürfe einer Mitarbeiterin sein Amt als Intendant niedergelegt. Als Angestellter blieb er beim ORF. Die Vorwürfe wies er zurück.

Vorläufig führt die langjährige ORF-Journalistin Thurnher den Sender. Im August steht die Wahl eines neuen Intendanten an.

Diese Nachricht wurde am 08.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.