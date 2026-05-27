Teure Tickets: Im MetLife-Stadium in New Jersey findet das Finale der WM statt. (picture alliance / AP Photo / Julio Cortez)

Inzwischen gehen auch die Generalstaatsanwältinnen von New Jersey und New York, Jennifer Davenport und Letitia James, Berichten über möglicherweise irreführende Ticketvergabepraktiken der FIFA nach. Sie schickten eine Anfrage an den Weltverband, um weitere Informationen über die Vergabepraxis zu erhalten. In New Jersey findet unter anderem das WM-Finale am 19. Juli statt.

"Labyrinth aus Verwirrung"

Generalstaatsanwältin Davenport erklärte in einer Mitteilung: "Ehrlichkeit beim Ticketverkauf ist nicht kompliziert. Doch die FIFA hat ihn zu einem wahren Labyrinth aus Verwirrung, künstlicher Verknappung und horrenden Preisen gemacht - und das alles auf Kosten der Verbraucher und der hart arbeitenden Bürger New Jerseys. Wir werden das Vorgehen der FIFA gründlich untersuchen und stehen gemeinsam mit Generalstaatsanwältin James für den Schutz unserer Verbraucher ein. Es ist uns eine Ehre, die Weltmeisterschaft auszurichten, aber dieses Ereignis ist keine Einladung, unsere Einwohner und Besucher auszubeuten", betonte Davenport.

Auch hohe Preise werden hinterfragt

Hintergrund sind Medienberichte, wonach Tickets auf Grundlage bestimmter auf Stadionplänen abgebildeter Sitzplatzkategorien verkauft wurden. Später sollen diese Kategorien geändert worden sein, bevor konkrete Plätze zugewiesen wurden. Viele Fans bekamen so plötzlich schlechtere Plätze zugeteilt als erwartet. Die Generalstaatsanwältinnen wollen auch die Ticketpreise der FIFA für die WM-Spiele untersuchen, die jene aller vorherigen Weltmeisterschaften deutlich übersteigen.

Auch Kaliforniens Justiz aktiv

Zuvor hatte bereits Kaliforniens Generalstaatsanwalt Rob Bonta ein Schreiben an den Weltverband geschickt, um mögliche Verstöße gegen kalifornisches Verbraucherschutzrecht zu prüfen. Die FIFA hatte im April laut einem Bericht der "New York Times" erklärt, die dargestellten Kategorienpläne seien lediglich eine Orientierungshilfe für Fans gewesen, wo sich ihre Plätze im Stadion befinden könnten.

Auch unabhängig von dem Wirbel um die verschiedenen Preiskategorien steht die FIFA wegen der hohen Ticketpreise seit längerem in der Kritik. Die dynamische Preisgestaltung, bei der die Kosten je nach Nachfrage steigen oder fallen, steht dabei im Mittelpunkt des Ärgers.

Diese Nachricht wurde am 28.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.