Österreich

Rene Benko wurde in Innsbruck festgenommen (Archivbild). (AFP / GEORG HOCHMUTH)

Das teilte die Behörde in Wien mit. Über den Antrag muss das Wiener Landgericht in den nächsten 48 Stunden entscheiden. Benko sei nach seiner Festnahme verhört worden, hieß es weiter. Man habe angeordnet, dass er in eine Justizanstalt überstellt werde. Der einstige Milliardär war nach Angaben der Staatsanwaltschaft wegen Tatbegehungs- und Verdunkelungsgefahr in Innsbruck festgenommen worden. Benko steht laut den Ermittlern im Verdacht, Vermögen verheimlicht zu haben, sodass Gläubiger, Insolvenzverwalter und Behörden keinen Zugriff darauf haben. Benkos Anwalt äußerte sich vorerst nicht zu diesen Vorwürfen.

Der österreichische Unternehmer hatte mit seiner Signa-Gruppe ein Firmenkonstrukt aufgebaut, zu dem auch die deutschen Kaufhausgruppen KaDeWe und Galeria gehörten. Nach dem Zusammenbruch des Geflechts gibt es nach Angaben des Insolvenzverwalters Forderungen an Benko von etwa 2,4 Milliarden Euro. In mehreren Ländern laufen Ermittlungen gegen ihn.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.