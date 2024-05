Nach Terroralarm in Köln und Wien

Nach einer Warnung vor Anschlagsplänen gab es Anfang 2024 verstärkte Sicherheitsmaßnahmen am Kölner Dom (picture alliance / Panama Pictures / Christoph Hardt)

Nach Angaben der Wiener Staatsanwaltschaft bestehe inzwischen kein unmittelbarer Tatverdacht. Die drei Männer und eine Frau sollen jedoch binnen weniger Tage abgeschoben werden.

Einer der vier Personen, ein Tadschike, wurde im Dezember des vergangenen Jahres in Wesel am Niederrhein festgenommen und später nach Österreich ausgeliefert. Die Polizei hatte Hinweise auf einen möglichen Anschlag am Kölner Dom. Gleichzeitig lagen den Sicherheitsbehörden Hinweise auf mögliche Anschlagspläne auf Wiener Sehenswürdigkeiten wie den Stephansdom vor. Bei den weiteren Verdächtigen handelt es sich um zwei Männer aus Tadschikistan und der russischen Republik Dagestan, sowie eine Frau mit türkischen Wurzeln. Sie alle wurden in Österreich festgenommen.

Wie die Wiener Staatsanwaltschaft mitteilte, werde gegen die vier sowie gegen drei weitere Personen jedoch weiterhin ermittelt. Sie sollen Anhänger des afghanischen Ablegers der Terrororganisation Islamischer Staat sein.

