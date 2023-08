Süddeutschland

Unwetter über Stuttgart (Andreas Rosar / dpa / Andreas Rosar)

In mehreren Regionen Bayerns und Baden-Württembergs mussten Strecken gesperrt werden, vor allem wegen umgestürzter Bäume. In München konnte der S-Bahn-Verkehr am Morgen nur eingeschränkt wieder aufgenommen werden, nachdem er in der Nacht zeitweise eingestellt worden war.

Auf einem Campingplatz in Lindau am Bodensee und bei einem Motorradtreffen im schwäbischen Nördlingen wurden infolge der Unwetter mehrere Menschen verletzt.

Diese Nachricht wurde am 25.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.