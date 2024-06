Heftige Gewitter

Unwetter in der Schweiz (Jean-Christophe Bott / KEYSTONE / dpa )

Wie das Schweizer Fernsehen berichtet , kamen zwei Personen ums Leben; ein Mensch wird noch vermisst. Der Erdrutsch ging demnach nach einem Gewitter in dem Ort Fontana im Maggiatal ab. Der Rettungseinsatz gestaltet sich nach Polizeiangaben wegen der schlechten Wetterbedingungen schwierig. Mehrere Seitentäler seien auf dem Landweg nicht erreichbar, hieß es.

Am Wochenende waren bereits weite Teile der Schweiz von Gewittern und heftigen Regenfällen betroffen. Im Kanton Wallis trat an mehreren Stellen die Rhone über die Ufer. Nach Angaben der örtlichen Behörden mussten mehrere hunderte Menschen ihre Häuser verlassen. Auch an Seitenflüssen kam es zu Überschwemmungen. Bereits am vorherigen Wochenende hatten heftige Regenfälle in der Schweiz große Schäden angerichtet.

Diese Nachricht wurde am 30.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.