Starkregen

Es gab Unwetter in mehreren Bundesländern (Bild vom 21.7.). (picture alliance / dpa / Sebastian Kahnert)

In Mecklenburg-Vorpommern hätte es zwar stark geregnet, zu einem besonderen Einsatzaufkommen oder größeren Schäden sei es jedoch nicht gekommen, teilte die Polizei mit. Ähnlich war es demnach in Berlin, Brandenburg und Sachsen. Hier meldeten die Behörden ebenfalls keine größeren Zwischenfälle. Die Feuerwehr in Rostock gab sogar an, es habe Stand 4.00 Uhr keinen einzigen Einsatz gegeben.

Unwetterwarnungen im Nordosten und Osten

Der Deutsche Wetterdienst hatte im Vorfeld für die Gebiete zwischen Rostock und Stralsund, beziehungsweise Teilen der Ostseeinsel Rügen, die höchste Warnstufe ausgerufen. Unwetterwarnungen wegen Stark- oder Dauerregens galten ebenso für Teile Brandenburgs, Berlins und Sachsens.

Auch in Berlin und Brandenburg hatte der Regen am Abend zunächst zu keinen größeren Problemen geführt. Dort waren am Nachmittag angesichts der Wetterlage Open-Air-Konzerte von Robbie Williams und Opernsängerin Anna Netrebko abgesagt worden.

Nass soll es im Osten und Nordosten dennoch weiterhin bleiben. Der DWD sagt hier gebietsweise Schauer und einzelne Gewitter voraus. Auch von Westen ziehen demnach erneut Schauer auf. Mit längeren sonnigen Abschnitten hingegen ist südlich der Donau zu rechnen.

Diese Nachricht wurde am 22.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.