Die Vorhersage:

Nachts im Nordosten und Osten aufkommende Gewitter. Von Südwesten her gebietsweise kräftige Gewitter mit Starkregen. Südlich des Mains Gefahr von Unwetter mit Hagel und Sturm- oder Orkanböen. Tiefstwerte 21 bis 16 Grad. Am Tag im Norden und Osten Schauer und Gewitter. Im Westen bis in die Mitte heiter. Im Süden weiter Unwettergefahr. Temperaturen im Nordwesten und Norden 20 bis 26, sonst 27 bis 31 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten. Im Norden und im Alpenraum Schauer und einzelne kurze Gewitter. Vereinzelt stürmische Böen, Hagel oder Starkregen. 19 bis 28 Grad.

Diese Nachricht wurde am 12.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.