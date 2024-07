Starkregen, Hagel und Sturmböen

Gewitter mit Starkregen und Hagel in Bayern (hier eine Aufnahme aus Wolfratshausen) (Alexander Wolf / onw-images / dpa / Alexander Wolf)

In Bayern waren vor allem Schwaben und Oberbayern von Starkregen betroffen. Zahlreiche Unterführungen wurden überschwemmt, umgefallene Bäume blockierten die Straßen. Zeitweise fielen Strom und Mobilfunknetz aus. Nach starken Hagelschauern kamen auch Räumfahrzeuge zum Einsatz.

Im Südosten Brandenburgs rief die Feuerwehr wegen schwerer Gewitter den Ausnahmezustand aus. In Nordrhein-Westalen prüft der Deutsche Wetterdienst nach dem Unwetter in Telgte bei Münster, ob es sich um einen Tornado handelte. Gestern waren dort in einem Gewerbegebiet starke Schäden an Gebäuden angerichtet und große Baucontainer mitgerissen worden. Starker Wind richtete auch im niedersächsischen Dissen am Teutoburger Wald Sachschäden an.

