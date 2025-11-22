Griechenland

In einigen Regionen führte der Starkregen zu Erdrutschen und Überschwemmungen. Besonders betroffen ist die Insel Korfu. Der Bürgermeister von Nord-Korfu teilte mit, ein Dorf mit 2.000 Menschen sei von der Außenwelt abgeschnitten. Man hoffe nun auf schweres Gerät vom Festland, um die Erdmassen zu beseitigen. Viele Landstraßen der Insel seien blockiert oder zerstört. Die Schulen sollen am Montag geschlossen bleiben.
Auf dem Festland meldete der griechische Wetterdienst bis zu 280 Millimeter Regen innerhalb von wenigen Stunden.
Diese Nachricht wurde am 22.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.