Unwetter in Niedersachsen haben zahlreiche Straßen überflutet, hier ein Bild aus Rheine. (Bernd März / extremwetter.tv / dpa / Bernd März)

In Münster und im Kreis Warendorf liefen zahlreiche Keller voll, auf den Straßen lagen umgestürzte Bäume. Ein Open-Air-Konzert nahe der Halle Münsterland in Münster musste abgebrochen werden. Einige Fernzüge wurden wegen Sturmwarnungen in Bahnhöfen zurückgehalten. Laut der Deutschen Bahn gab es unter anderem Störungen bei den Verbindungen Münster - Osnabrück - Bremen sowie von Osnabrück in die Niederlande und vom Ruhrgebiet nach Hannover.

Diese Nachricht wurde am 30.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.