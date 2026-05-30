Gewitter
Unwetterfront zieht über Teile Westdeutschlands

Eine Unwetterfront mit Gewitter und kräftigem Regen ist über Teile Westdeutschlands gezogen.

    Ein Auto steht in einer überfluteten Straße in einer Unterführung.
    Unwetter in Niedersachsen haben zahlreiche Straßen überflutet, hier ein Bild aus Rheine. (Bernd März / extremwetter.tv / dpa / Bernd März)
    Bäume stürzten um, Keller liefen voll und Straßen wurden überflutet. Eine Reihe von Städten in Nordrhein-Westfalen berichtete von zahlreichen Feuerwehreinsätzen. Vor allem die Region Münster war betroffen. Zwei Ruderer wurden aus dem Fluss Werse gerettet. Ein Open-Air-Konzert an der Halle Münsterland musste abgebrochen werden.
    Mehrere Bahnstrecken blieben zeitweise wegen Schäden gesperrt. Laut der Deutschen Bahn gab es unter anderem Störungen bei den Verbindungen Münster - Osnabrück - Bremen sowie von Osnabrück in die Niederlande und vom Ruhrgebiet nach Hannover.
    Diese Nachricht wurde am 30.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.