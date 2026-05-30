Bäume stürzten um, Keller liefen voll und Straßen wurden überflutet. Eine Reihe von Städten in Nordrhein-Westfalen berichtete von zahlreichen Feuerwehreinsätzen. Vor allem die Region Münster war betroffen. Zwei Ruderer wurden aus dem Fluss Werse gerettet. Ein Open-Air-Konzert an der Halle Münsterland musste abgebrochen werden.
Mehrere Bahnstrecken blieben zeitweise wegen Schäden gesperrt. Laut der Deutschen Bahn gab es unter anderem Störungen bei den Verbindungen Münster - Osnabrück - Bremen sowie von Osnabrück in die Niederlande und vom Ruhrgebiet nach Hannover.
Diese Nachricht wurde am 30.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.