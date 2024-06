Hochwasser

Unwetterwarnungen für die meisten Teile von Bayern aufgehoben

Der Deutsche Wetterdienst hat seine Unwetterwarnungen für viele Gebiete in Ober- und Niederbayern am späten Abend aufgehoben. Die Warnungen für Baden-Württemberg waren bereits heute Morgen fallengelassen worden. Am östlichen Alpenrand gilt nach wie vor eine akute Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter mit heftigem Starkregen und Hagel.