Microsoft verlängert Updates für Windows 10 um ein Jahr. (picture alliance / dpa / Zoltan Mathe)

Nutzer würden bis zum Mitte Oktober 2027 auch weiterhin mit Aktualisierungen versorgt, teilte das US-Unternehmen in Redmond mit. Damit bekämen Kunden mehr Zeit, um sich mit einem neuen PC auszustatten. Usprünglich war geplant, den Support bereits im vergangenen Oktober einzustellen. Nach Druck von Verbraucherschützern kündigte Microsoft an, ein weiteres Jahr Sicherheitsupdates kostenlos zur Verfügung zu stellen.

Schätzungen zufolge nutzten im vergangenen Sommer noch 650 Millionen Menschen weltweit das Betriebssystem Windows 10. Einer weiteren Schätzung zufolge sind bis zu 400 Millionen Computer nicht mit Windows 11 kompatibel.

Diese Nachricht wurde am 25.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.