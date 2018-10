Uraufführung Debussys Oper "Usher" vollendet

Claude Debussy hinterließ nur ein Fragment seiner Oper nach Edgar Allan Poes Schauergeschichte "The Fall of the House of Usher". Annelies van Parys hat das Projekt als Kammeroper vollendet. Ein gelungenes Werk, meint unsere Rezensentin Julia Spinola.

Julia Spinola im Gespräch mit Michael Köhler

