Europäischer Vergleich

In Albanien kann man noch relativ günstig Urlaub machen. (picture alliance / Zoonar / Nikola Dubivská)

Zu diesem Ergebnis kommt das Statistische Bundesamt in Wiesbaden, das das Preisniveau für Gaststättenbesuche und Hotelaufenthalte in ausgewählten europäischen Ländern im Monat März verglichen hat. Demnach ist der Urlaub derzeit in Albanien und Nordmazedonien am günstigsten. Dort lag das Preisniveau im Schnitt um jeweils 52 Prozent unter dem in Deutschland. Auch in Bulgarien kosteten Restaurant- und Hotelbesuche nur etwa halb so viel wie hierzulande.

Deutlich teurer war es dagegen vor allem in der Schweiz mit einem Plus von 52 Prozent. Knapp dahinter lag Island mit Mehrkosten von 49 Prozent. Auch in Norwegen und Schweden musste man im Durchschnitt mehr für Hotels und Restaurants zahlen als in Deutschland.

Diese Nachricht wurde am 03.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.