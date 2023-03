Laut ADAC sind Urlaubsreisen ohne Auto schwierig. (IMAGO/Frank Sorge)

Ein Test unter 20 Ferienzielen mit weniger als 50.000 Einwohnern habe viele Defizite rund um nachhaltige Mobilität ergeben, teilte der Automobilclub mit. Ein Viertel der Urlaubsorte habe keinen direkten Bahnanschluss. Vielfach gebe es nicht einmal eine Fernbushaltestelle im Umkreis von 20 Kilometern. Am besten lasse sich Urlaub ohne Auto in Lindau am Bodensee und Westerland auf Sylt machen, hieß es weiter: am schlechtesten in Oberwiesenthal im Erzgebirge. Der ADAC forderte die Politik auf, Urlaubsorte beim Thema Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu unterstützen - etwa durch den Erhalt oder die Wiederbelebung von Bahnstrecken.

Diese Nachricht wurde am 07.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.