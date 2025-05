Regierungsangaben

Betroffen war auch das portugiesische Lisssabon: Menschen steigen in einer dunklen U-Bahn-Station aus den Wagen. (IMAGO / NurPhoto /Anderson Coelho)

Dort habe es aus noch ungeklärter Ursache einen plötzlichen Ausfall der Stromerzeugung gegeben, sagte die spanische Energieministerin Aagesen vor Parlamentsabgeordneten in Madrid. Dies habe in einer Kettenreaktion Ausfälle in zwei anderen Städten zur Folge gehabt. Der dadurch entstandene Erzeugungsverlust löste demnach eine Reihe von Netzabschaltungen aus. Am Ende waren bei dem Blackout am 28. April fast ganz Spanien sowie Teile des benachbarten Portugal stundenlang ohne Strom. Ein Cyberangriff wurde schon früh als Ursache ausgeschlossen.

Diese Nachricht wurde am 14.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.