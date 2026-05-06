Düsseldorf

Der Landtag in Nordrhein-Westfalen hat die erste unabhängige Polizeibeauftragte des Landes eingesetzt. (Oliver Berg / dpa)

Mit den Stimmen von CDU und Grünen wurde die Krefelder Polizeipräsidentin Ursula Mecklenbrauck gewählt. Die 49-jährige Juristin soll ihr Amt am 1. Oktober antreten. Bei Beschwerden oder Fragen zum Polizeiverhalten können sich Bürger, aber auch Beschäftigte der Polizei ab dann direkt an ihre Anlaufstelle wenden.

Die SPD enthielt sich bei der Abstimmung, FDP und AfD votierten dagegen. Sie beklagten unter anderem neue Bürokratie und einen Ausdruck des Misstrauens gegen die Polizei sowie grüne Ideologiepolitik. Die Deutsche Polizeigewerkschaft geht juristisch gegen das zugrundeliegende Gesetz vor. Sie befürchtet aufgrund der Ermittlungsbefugnisse Verstöße gegen die Gewaltenteilung.

Diese Nachricht wurde am 06.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.