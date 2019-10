Das Schweizer Kabarett-Duo Ursus und Nadeschkin ist zurück. In ihrem neuen Programm "Der Tanz der Zuckerpflaumenfähre" streiten sich der lange Lulatsch im schwarzen Anzug und die zierliche Frau mit zotteligen Rasta-Locken und knallgelbem Overall in alter Manier, über Goethe und Madonna, Indien oder China und Sinn und Unsinn von Tattoos. Mit einem Mix aus Kabarett, Theater, Klamauk, Magie, Artistik und Sprachwitz begeistern Urs Wehrli und Nadja Sieger - als Ursus & Nadeschkin - seit gut 30 Jahren ein Publikum zwischen Berlin, New York, Melbourne und Wangen im Allgäu.

Als „German Marx Brothers made in Switzerland“ werden sie auch oft bezeichnet. Ein schöner Vergleich, finden die beiden, weil er überhaupt nicht stimme. Sie seien weder German noch drei Brüder. Die Kunst des Scheiterns beherrschen sie perfekt, wenn sie sich auf der Bühne Wortgefechte liefern, tanzen, oder um die Wette kalauern. Was der Titel ihres Programms bedeuten soll, wird nicht verraten, aber die beiden versprechen: Danach weiß man mehr!

Ein Mitschnitt aus dem Berliner Pfefferberg vom 13. September 2019