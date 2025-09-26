Landgericht Berlin

Muss bald geschlossen werden: Die Bundesgeschäftsstelle der AfD in Berlin-Reinickendorf. (Jörg Carstensen / dpa / Jörg Carstensen)

Das entschied das Landgericht der Hauptstadt. Es erklärte, mit einer Wahlparty nach der Bundestagswahl im Februar im Innenhof des Bürogebäudes habe die Partei gegen Vorgaben verstoßen. Eine vom Vermieter ausgesprochene fristlose Kündigung wurde allerdings für nicht rechtmäßig erklärt und eine entsprechende Räumungsklage abgewiesen - auch weil die AfD nicht vorher abgemahnt worden war. Deren stellvertretender Bundessprecher Gottschalk bezeichnete das Urteil als einen Erfolg für seine Partei.

Der Mietvertrag für die Immobilie im Berliner Bezirk Reinickendorf wäre eigentlich noch bis Ende 2027 gelaufen. Eine Güteverhandlung zwischen beiden Seiten war in der vergangenen Woche gescheitert.

