DFL gegen Bremen

Urteil erwartet: Darum geht es im Streit über Polizeikosten für Hochrisikospiele der Fußball-Bundesliga

In dem seit zehn Jahren andauernden Streit um Polizeikosten bei sogenannten Hochrisikospielen der Fußball-Bundesliga will das Bundesverfassungsgericht heute ein Urteil fällen. Anlass ist eine Verfassungsbeschwerde der Deutschen Fußball Liga vor. Die DFL wehrt sich dagegen, dass das Bundesland Bremen die Kosten für den erhöhten Polizeiaufwand an die Liga weiterreicht. Hier ein Überblick, worum es in dem Streit geht.