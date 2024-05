Landgericht Halle

AfD-Politiker Höcke bei Prozessbeginn in Halle (Saale) (Hendrik Schmidt/dpa)

Die Staatsanwaltschaft wirft Höcke das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen vor. Er soll im Mai 2021 bei einem Wahlkampfauftritt in Merseburg in Sachsen-Anhalt wissentlich eine verbotene Parole der SA genutzt haben. Der frühere Geschichtslehrer hat den Vorwurf der wissentlichen Verwendung zurückgewiesen. Der AfD-Politiker will bei der Landtagswahl in Thüringen am 1. September als Spitzenkandidat seiner Partei antreten.

Diese Nachricht wurde am 14.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.