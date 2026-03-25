Rassismus gegen Nationalspielerin

Die englische Fußballnationalspielerin Jess Carter wurde beleidigt, der Beschuldigte erhielt nun eine Gefängnisstrafe, die auf Bewährung ausgesetzt ist. (IMAGO / Sports Press Photo)

Nach einem Gerichtsurteil darf der Mann aus Warwick zudem vier Jahre lang kein Fußballspiel mehr besuchen. Auch muss er gemeinnützige Arbeit leisten und umgerechnet rund 275 Euro Gerichtskosten und Opferabgabe zahlen. Der Verurteilte hatte Carter während der Europameisterschaft 2025 in sozialen Medien rassistisch beleidigt. Nach Aussage des Richters führte dies beim Opfer zu erheblichem Stress und Angst. Der Fall Carter hatte große Aufmerksamkeit erregt.

Diese Nachricht wurde am 25.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.