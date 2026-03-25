Rassismus gegen Nationalspielerin
Urteil im Fall Jess Carter

Nach Beleidigungen der englischen Nationalspielerin Jess Carter ist ein 60-jähriger Brite zu sechs Wochen Haft verurteilt worden, deren Vollstreckung für zwölf Monate zur Bewährung ausgesetzt wurde.

    Die englische Fußballnationalspielerin Jess Carter steht applaudierend auf dem Platz während der UEFA Womens Nations League.
    Die englische Fußballnationalspielerin Jess Carter wurde beleidigt, der Beschuldigte erhielt nun eine Gefängnisstrafe, die auf Bewährung ausgesetzt ist. (IMAGO / Sports Press Photo)
    Nach einem Gerichtsurteil darf der Mann aus Warwick zudem vier Jahre lang kein Fußballspiel mehr besuchen. Auch muss er gemeinnützige Arbeit leisten und umgerechnet rund 275 Euro Gerichtskosten und Opferabgabe zahlen. Der Verurteilte hatte Carter während der Europameisterschaft 2025 in sozialen Medien rassistisch beleidigt. Nach Aussage des Richters führte dies beim Opfer zu erheblichem Stress und Angst. Der Fall Carter hatte große Aufmerksamkeit erregt.
    Diese Nachricht wurde am 25.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.